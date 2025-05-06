CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran kişinin çok sayıda sabıkasının olması, cezaevlerinde hükümlülerin ne kadar ıslah edildiği sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Adalet Bakanlığı'na göre, Türkiye'de cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor; bu oran dünya ortalamasıyla da örtüşüyor. Güncel verilere göre, cezaevlerinde 400 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunurken, 600 bin kişi ise denetimli serbestlik kapsamında cezasını dışarıda tamamlıyor. Böylece Türkiye’de infaz sistemi içinde yer alan kişi sayısı 1 milyonu aşıyor.

YENİ BİR SİSTEM GELİYOR

Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin hukukçu kadroları, yeni bir infaz rejimi üzerinde çalışırken, toplumda oluşan cezasızlık algısını azaltacak adımlar atmaya ve cezaevinden çıkanların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik düzenlemeler hazırlamaya odaklanıyor.

SUÇTAN VAZGEÇMİYORLAR

Adalet Bakanlığı kaynakları, “İnfaz rejiminde asıl amaç topluma kazandırmak, ıslah etmektir. Ancak buna rağmen bütün dünyada cezaevinden çıktıktan sonra suç işleyenlerin yaklaşık yüzde 40-45’i cezaevine geri dönüyor. Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45’ler civarında. Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin bütün sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım” dedi.

8,3 MİLYON KİŞİYE DENETİM

Adalet Bakanlığı verilerine göre, son 20 yılda 8 milyon 300 bin denetimli serbestlik kararı infaz edildi. Bu süreçte 3 milyon 500 bin iyileştirme faaliyeti yürütüldü; bunların 1 milyon 450 bini madde bağımlılarına yönelikti. Ayrıca 1 milyon 424 bin hükümlü, kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalıştı; 62 bin hükümlüye maddi destek sağlandı ve 69 bin kişi elektronik izleme yoluyla takip edildi.

YARGI PAKETİNDE VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ocak ayında açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, infaz sisteminde hükümlülerin ıslahı ve topluma yeniden kazandırılmasının güçlendirilmesi hedeflenmişti. Bu kapsamda, meslek edindirme programlarının yaygınlaştırılması ve işyurtlarının üretim kapasitesinin artırılması öngörülürken, hükümlülerin toplum yararına çalıştırılmasına yönelik uygulamaların da geliştirilmesi planlanıyor.