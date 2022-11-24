1900 yılında faaliyete başlayan asırlık lezzet Helvacı Ali, Türkiye genelinde 55 şehir, 165 şube sayısıyla marka değerini yükseltmeye devam ediyor.

Asırlık markanın 4. Kuşağı olan Cihan Bozacılar yönetiminde bir dünya markası olan Helvacı Ali; 13 ülkede 35’ten fazla şubesiyle geleneksel Türk lezzetlerini dünyanın beğenisine sunuyor

Son olarak 2022 dünya kupasına ev sahipliği yapan Katar / Doha’da lezzet avcılarının hedefi haline gelen Helvacı Ali, Türkiye’nin tanıtımına katkı sunmaya devam ediyor.