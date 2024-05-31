Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa’da BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Konferans Salonunda öğrencilerle buluştu.

Bursalı öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği buluşmada Alper Gezeravcı, öğrencilerle samimi bir ortamda bir araya gelerek uzay bilimi, kariyeri ve deneyimleri hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Öğrencilerin uzay hakkındaki sorularını yanıtlayan Gezeravcı, onlara uzay araştırmalarının heyecan verici dünyasını keşfetme cesareti ve motivasyonunu aşıladı.

Etkinlik sırasında öğrenciler, Alper Gezeravcı’nın kendi yaşamından ilham verici hikayelerini dinlerken, uzay araştırmalarının ne kadar önemli ve heyecan verici bir alan olduğunu bir kez daha fark ettiler.

Alper Gezeravcı’nın öğrencilerle buluşması, öğrencileri bilim ve uzayla ilgili çalışmalara yönlendirme ve aynı zamanda Türkiye’nin uzay alanındaki çalışmalarına yön verecek yeni kuşakların yetiştirilmesine katkı sağlamak adına gerçekleştirildi.

Buluşma soru-cevap etkinliği ile sona erdi.