Merkez Bankası'nın Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için aldığı yeni kararın ardından bankalar, toplantılar düzenlemeye başladı. Bu kararın etkisiyle, bankalar öncelikle mobil uygulamalarından KKM hesabı açılmasını engellemeye yönelik önlemler aldılar. Ayrıca, mevduat faizlerinde ikili bir yapıya geçilmesi olasılığı gündeme geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleşme adımları kapsamında 3.36 trilyon lira değerindeki Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni bir politika belirledi. Bu kapsamda, KKM'ye dönüşüm hedefi uygulaması ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulaması sona erdirildi. Bu kararın ardından bankacılık sektöründe yoğun toplantı trafiği başladı. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası ile gerçekleşen toplantıya, bankacılık sektörü temsilcileri katılarak görüşlerini aktardılar.

Bankalar, ilk aşamada mobil ve internet bankacılığı üzerinden döviz cinsinden KKM hesabı açılmasını engellediler. Bu hizmet sadece fiziki şubeler üzerinden sunulmaya devam ederken, banka kaynakları, tasarruf sahiplerini mobil uygulamalardan uzak tutmanın daha etkili olacağını belirtti. Ayrıca, sektör kaynakları mevduat faizlerinde ikili bir yapıya geçilebileceğine dikkat çekti.

Yeni dönemde, tasarruf sahiplerine düşük faiz oranları sunulan TL mevduat hesapları ve KKM hesaplarının yanı sıra yüksek faizli TL vadeli mevduat hesapları da sunulabilir. Bankaların özellikle KKM vadesi dolan müşterilere cazip faiz oranları sunarak TL vadeli mevduata yönlendirmeye çalışabileceği ifade edildi.

Banka kaynakları, mevcut sistemlerin döviz dönüşlü KKM hesaplarını online platformlarda otomatik olarak engelleyemediğini ve bu nedenle mobil ve internet bankacılığı üzerinden bu işlemlerin durdurulduğunu belirtti. Ancak, fiziki şubelerde bu hizmetin devam ettiği ve müşterilere birebir görüşme imkanı sağlandığı da ifade edildi.

Önümüzdeki dönemde, bankaların yüksek TL mevduat faizi ile düşük faizli tahviller arasında dengelemeler yapacağı ifade ediliyor. TL mevduat faizlerinde artış yaşanabileceği ve tahvil faizlerinin düşebileceği öngörülüyor. Bu bağlamda, TL mevduat faizlerinin yüzde 40 seviyelerine kadar çıkabileceği belirtiliyor.