Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zigana Tüneli'nin sadece bir ulaşım yolu değil, aynı zamanda imkansızı başaran mühendislerin ve iş gücünün bir zaferi olduğunu vurguladı. Bakan Uraloğlu, güvenli ve kesintisiz bir yolculuk sağlamak amacıyla yapılan bu projeyle ilgili "Zigana, bir tünelden çok daha fazlası; bu, bir meydan okuma hikayesidir" ifadelerini kullandı.

Zigana Tüneli, Türkiye'nin doğu ve batı arasındaki ulaşımı kolaylaştırarak, bölgedeki yolculuk sürelerini önemli ölçüde kısaltacak ve güvenliği artıracak.