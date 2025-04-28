Dünya genelinde yüzde 24 oranında kaydedilen kısırlığın, ülkemizde de yüzde 20 seviyelerini gördüğü bildirildi. İnfertilite ile mücadele edenler ise yetkililerden destek bekliyor.

Türkiye'de doğurganlık hızla azalmaya devam ederken, kısırlık oranında da büyük bir artış gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜİK doğum istatistikleri varoluşsal bir tehdit, bir felaket'” derken, yeni araştırmalar tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

İnfertilite ile Mücadele Araştırma ve Dayanışma Derneği (İMAD-DER), dünya genelinde kısırlık oranının yüzde 24 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Bugün dünya genelinde yüzde 24 olup, ülkemizde infertilite oranı yüzde 20'ye ulaşmışken, bu ciddi sağlık ve toplum sorununa rağmen infertil aileler yıllardır devlet desteğinden mahrum bırakılmakta; SGK kapsamı dışında bırakılan ilaçlar, zorlukla alınabilen hastalık raporları ve karşılıksız bırakılan çözüm önerilerimiz, bu ailelerin tedavi süreçlerini daha da zorlaştırmaktadır.

Tüm bu sorunların çözümü için ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışma ve ortak komisyon oluşturma taleplerimiz de hiçbir şekilde karşılık bulamamıştır.

Bir kez daha çağrımızı yineliyoruz: İnfertil aileler yalnız değildir.