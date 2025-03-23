İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Yolsuzluk' ve 'Terör' soruşturmaları kapsamında tutuklanması talep edilmişti. İmamoğlu, 'Yolsuzluk' soruşturması nedeniyle tutuklanırken, 'Terör' soruşturmasından ise serbest bırakıldı.

Tutuklanma kararının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin!" dedi.

İmamoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır."

Son olarak, tüm vatandaşlara seslenen İmamoğlu, "86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…" şeklinde konuştu.