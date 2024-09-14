Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu olan Salim Güran’ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde ifadesi yeniden alındı. Güran, ifadesinde Nevzat Bahtiyar’ın kendisi hakkında söylediği tüm iddiaları reddetti ve cinayetle bağlantısının bulunmadığını savundu. Ayrıca, telefonundaki WhatsApp kayıtlarını hayat kadınlarıyla yaptığı görüşmelerin ortaya çıkmaması için sildiğini belirtti.

Salim Güran’ın İddiaları

Salim Güran, ifadesinde şunları söyledi:

Nevzat Bahtiyar’ın İddiaları: Güran, Nevzat Bahtiyar’ın kendisine yönelik iddialarının tamamen yalan olduğunu ve Bahtiyar’ın olay günü kendisini kesinlikle görmediğini öne sürdü. Bahtiyar’ın olayla ilgili beyanlarını kabul etmediğini ve bu beyanların tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

Olay Günü: Güran, Narin Güran’ın cesedini arabama yüklediği yönündeki suçlamaları reddetti. Olay günü tarlada olduğunu ve saat 20:00 civarında Narin’in kaybolduğuna dair telefon aldığını söyledi. Telefonla jandarmayı bilgilendirdiğini ve köy halkıyla birlikte arama yaptığını belirtti.

Telefon Kayıtları: Güran, WhatsApp arama kayıtlarını sildiğini, bunun nedeni olarak hayat kadınlarıyla yaptığı görüşmelerin açığa çıkmasını istemediğini belirtti. Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili herhangi bir delili yok etme amacı taşımadığını vurguladı.

Diğer Şüpheler ve Çelişkiler

Güran’ın ifadesinde ortaya çıkan bazı çelişkiler şunlardır:

HTS Analizleri: Yapılan HTS analizlerine göre, Güran’ın olay günü saat 15:21 ile 15:46 arasında Nevzat Bahtiyar ile birlikte olduğu tespit edilmiş. Ancak Güran, bu iddiayı kesinlikle reddettiğini ve HTS analizlerinin yanlış olduğunu savundu.

Araba ve Tarlaya İlişkin Görüşmeler: Güran, Mehmet Selim Atasoy’un kendisini araması üzerine beyaz araçla ilgili bilgileri kontrol etmek için okulun önünden geçtiğini söyledi. Ancak, kamera görüntüleri ve HTS analizleri bu açıklamalarla çelişiyor.

Savcılığın Yönelttiği Sorular

Savcılığın Güran’a yönelttiği bazı sorulara verdiği cevaplar:

Aile Üyelerinin Telefon Kayıtları: Aile üyelerinin 21 Ağustos gününe ilişkin telefon ve WhatsApp kayıtlarını neden sildiklerine dair bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

R.A. ile Görüşmeler: R.A. ile yaptığı telefon görüşmelerinin içeriğini hatırlamadığını, konuşmaların tarla ve beyaz araçla ilgili olduğunu belirtti.

Güran’ın ifadesi, cinayet soruşturmasının ilerleyişi açısından kritik öneme sahip. Olayın aydınlatılması için delillerin ve tanık ifadelerinin detaylı bir şekilde incelenmesi devam ediyor. Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.