Kadir Has Üniversitesi öğrencileri, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması’nda ‘Dronos Link’ isimli takımlarıyla finalde En İyi Takım Ruhu ödülünün sahibi oldu.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFESTkapsamında gerçekleştirilen, her yıl bir önceki yıla göre katlanarak büyüyen ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji Yarışmalarına bu yıl 790 bin takım, 1milyon 650 bin yarışmacı başvuru yaptı. Kadir Has Üniversitesi öğrencileri 4 farklı takımla TEKNOFEST’te yer aldı.

Dronos Link takımının bu yıl ilk kez yapılan Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması’nda finale kadar yükseldiği ve finalde En İyi Takım Ruhu ödülünün sahibi olduğu TEKNOFEST’te Hava Savunma Sistemleri yarışmasına katılan Dronos Hisar takımı tüm aşamalardan başarı ile geçerek finale kadar yükseldi ve Türkiye 7’ncisi olarak yarışmayı tamamladı. Savaşan İHA yarışmasında mücadele eden Dronos Siha takımı, yarışmada 3 aşamadan başarı ile geçerek final aşamasına kadar çıkmayı başardı. Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışmasına katılan Dronos İHA takımı ise ilk 2 aşamayı başarı ile geçerek final aşamasına kadar yükseldi.

‘En İyi Takım Ruhu Ödülü’ Kadir Has Üniversitesi Öğrencilerinin

Akıllı Wi-Fi Kapsama Yarışması’na 66 üniversiteden toplam 191 ekip başvurdu. Yarışmada 17 takım ön başvuru aşamasını geçmeyi başardı. Üniversitelerden lisans ve doktora seviyesinde ekiplerin katıldığı yarışmada, 11 takım ise adını finale yazdırdı. Finalist takımların, ev ve ofis gibi kapalı mekanlarda Wi-Fi kapsamasının en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacak çözümler geliştirdiği yarışmada, 3 kategoride prestij ödülü verildi. Bu ödüllerden biri olan ‘En İyi Takım Ruhu Ödülü’nün sahibi Kadir Has Üniversitesi’nden "Dronos Link" takımı oldu.

Üniversite öğrencisi ve Dronos Link Takımı kaptanı Emircan Yücel, ödül sonrası yaptığı değerlendirmede, “Dronos Havacılık ve Teknoloji Takımı olarak bizler, 2020 yılından bu yana büyük bir tutkuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımımız, 2021 yılında Döner Kanat kategorisinde Mansiyon Ödülü’nü ve Serbest Görev kategorisinde Gümüş 3’üncülük Ödülü’nü kazanarak önemli başarılara imza attı. Bu yıl da Dronos Siha, Dronos İha, Dronos Hisar ve Dronos Link takımlarıyla dört farklı kategoride yarıştık. Takımlarımızdan Dronos Hisar ve Dronos Link, final aşamasına kadar yükselip önemli başarılar elde ettiler. Özellikle Dronos Link takımımız finalde Mansiyon ödülü alarak bizi bir kez daha gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen Domeks Makina ve Emtekno Savunma gibi sponsorlarımıza ve çalışmalarımızı yürütmemizi sağlayan Kadir Has Üniversitesi ve YEP’e (Oluşturucu Endüstriler Platformu) sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.