İzmit Belediyesi, Tüysüzler Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çınar Çocuk Evi’ni Türk bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’e ithaf etti.

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi, Çınar Çocuk Evi’nin ikincisini Tüysüzler Mahallesi’nde hayata geçirdi. Çocukların modern ve donanımlı şekilde geleceğe hazırlandığı Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, Türk kadınını yurtdışında en iyi şekilde temsil eden bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren adına ithaf edildi. Ekolojik temelli, çocuğu odağına alan Reggio Emilia eğitim modelinin benimsendiği Tüysüzler Çınar Çocuk Evi’nde 2018-2019 doğumlu çocuklara eğitim veriliyor. ‘Her çocuk özeldir’ ilkesi ile ilk Çınar Çocuk Evi’ni Yeşilova’da hizmet açan İzmit Belediyesi, Tüysüzler’deki Çınar Çocuk Evi’nde de çocuklara en iyi şekilde eğitim veriyor. 6 Kasım’da eğitimlere başlayan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, öğrenci kayıtları devam ediyor.

Canan Dağdeviren kimdir?

1985 yılında İstanbul’da doğdu, aslen Sivaslıdır. İlk ve orta eğitimini Kocaeli’de tamamladı. 2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programındaki yüksek lisans eğitimini 2009’da tamamladı. Aynı yıl Fulbright bursu kazanarak UIUC’da Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktora eğitimine başladı. Bu süreçte esnek ve katlanabilir, deri üstüne yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerine çalışmalar yaptı. Doktora derecesini Aralık 2014’te aldı. Medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir kalp çipi ve cilt kanserini teşhis eden cihaz geliştirdi. Forbes’in 30 Yaş Altı Bilim İnsanı listesinde de yer aldı.