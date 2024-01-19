Tuzla’da 21 lise ve 23 ortaokuldan öğrencilerin katıldığı Temel Bilimler Matematik ve Fen Bilimleri Bilgi Yarışması birincileri belli oldu. Büyük bir heyecana sahne olan yarışmada, Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldu. Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “En büyük yetimiz ve nimetimiz olan aklımızı kullanarak evrende bir meselenin üzerinde durmanın önemini kelimelerle tarif edemeyiz. Yıldırımlara, şimşeklere, sellere, depremlere ve daha nice olaylara karşı bilimle mücadele veriyoruz. O yüzden fizik, kimya, biyoloji ve matematik bizim için çok kıymetli” dedi.

Tuzla Belediyesi, Tuzla Kaymakamlığı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Liseler Arası Temel Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri Bilgi Yarışması’nın finali, Tuzla Belediyesi Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. 21 lise ve 23 ortaokuldan dört kişilik takımların katıldığı ön eleme turunun ardından, beş lise ve beş ortaokul takımı finale yükseldi. Finalistler, ortaokul kategorisinde Matematik ve Fen Bilimleri, lise kategorisinde Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji sorularını yanıtladı. Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da finalde yarışan öğrencilere destek verdi. Proje Finali’nde büyük bir coşku yaşanırken, ortaokul kategorisinde Muzafferda Güzide Pulur Ortaokulu, lise kategorisinde Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Birincilik elde eden öğrenci ve okullar Tuzla Belediye başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından çeşitli ödüllerle ödüllendirildi. Ayrıca Başkan Yazıcı, salondaki 550 öğrenciye Bursa Teknoloji Müze gezisine götüreceklerinin müjdesini verdi.

“Temel bilim bizim için çok kıymetli”

Törende gençlere seslenen Başkan Yazıcı, “Geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Temel bilimin gerçekten çok önemli olduğuna inanıyorum. Buradaki arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. En büyük yetimiz ve nimetimiz olan aklımızı kullanarak evrende bir meselenin üzerinde durmanın önemini kelimelerle tarif edemeyiz. O meseleyi gözlem ve deneyle çözüme götürme konusunda elde edilen bilginin tamamı da aynı öneme sahip. Yıldırımlara, şimşeklere, sellere, depremlere ve daha nice olaylara karşı bilimle mücadele veriyoruz. O yüzden fizik, kimya, biyoloji ve matematik bizim için çok kıymetli” şeklinde konuştu.