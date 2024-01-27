Yerli mobilya üreticilerinin ihracat alanında yaşadığı sıkıntıları çözmek amacıyla faaliyet gösteren Nice4Home, birçok üreticiyi Avrupa’da son kullanıcı ile buluşturdu. Almanya başta olmak üzere 9 farklı Avrupa ülkesinde, 17 farklı dijital platformda üretici ile tüketiciyi buluşturan Nice4Home, önümüzdeki günlerde de ülke ihracatına önemli katkılar sağlamayı amaçlıyor.

Almanya merkezli olarak kurulan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren Nice4Home, yerli mobilya üreticilerine yeni Pazar fırsatları sunuyor. 9 farklı Avrupa ülkesinde, 17 farklı dijital platform ile çalışan şirket, Türk mobilya üreticisini Avrupa’da nihai kullanıcı ile buluşturmakta. Bu süreçte ihracat yapan üreticinin depo ve montaj derdini de ortadan kaldıran Nice4Home, yeni Pazar fırsatları ile Türkiye ihracatına da katkı sağlamakta.

“Yüzde 100 kar marjı sağlıyoruz”

Şirketlerinin üretici ile Avrupa tüketicisini buluşturduğunu belirten Nice4Home Türkiye Ceo’su Çiğdem Genç, “Nice4Home olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. 17 dijital platformda, Avrupa’nın 9 ülkesinde üreticileri son kullanıcıya ulaştırıyoruz. Aracıları kaldırıyor, depolama sorununu ve mağazacılığı kaldırıyoruz. Misal olarak üreticinin bizim sistemimiz üzerinden Hollanda’ya bir siparişi oldu. Biz üreticiden teslim aldığımız ürünü Hollandalı Alex’in evine götürene kadar, montajını yapana kadar ilgileniyoruz. Üreticilere katkılarımızın en başında yüzde 100 kar marjı sağlıyoruz. Son kullanıcıyla temasını sağlıyoruz ve Nice4Home olarak e-ticaret kısmını yürüterek üreticinin yanında duruyoruz. Özellikle montaj kısmında Avrupa’da büyük problemler çıkabiliyor, bizde gerek Almanya, gerekse de Türkiye ekiplerimiz olarak oldukça profesyonel bir hizmet vererek üreticiye rahat bir nefes aldırıyoruz” dedi.

“Üretici geri plana çekilerek süreci biz ilerletiyoruz”

Üretici firmalarını mağdur etmeden tüm süreçleri hızla yürüttüğünü belirten Nice4Home Türkiye Ceo’su Çiğdem Genç, “Çalıştığımız 17 dijital platforma üreticilerimizin ürünlerini ekliyoruz. Üreticilerimize siparişler düşmeye başlıyor ve 15-21 gün arasında ürünleri bizlere teslim ediyor. Biz ise 24 saat içerisinde ürün bedelini üreticiye ödeyerek emeklerinin karşılığını ödüyoruz. Bundan sonraki süreçte ise üretici geri plana çekilerek süreci biz ilerletiyoruz” diye konuştu.

“Ticaretimizden gayet memnunuz”

Şirketlerinin kısa süre önce Nice4Home ile çalışmaya başladığını belirten Mobilya üreticisi Murat Eker, “1980 yılından bu yana yaklaşık 40 yıldır üretim yapmaktayız. Türkiye içerisinde yaklaşık 200 mağaza ile satış yaparken, 35’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Son teknoloji üretim yapmaktayız. Firmamız yaklaşık 2 ay önce Nice4Home ile çalışmaya başladı ve gayet memnunuz. Özellikle Almanya’da bulunan e-ticaret sitelerinde bizim üretimini yaptığımız ürünleri satışa sunmakta. Ticaretimizden gayet memnunuz” ifadelerini kullandı.

“Amacımız Türk ürünlerinin kalitesini Avrupa’da gösterebilmek”

İthalatta yaşanılan montaj ve depolama gibi sorunları Nice4Home ile aşmayı planladıklarını belirten Beytullah Yörükoğlu, “1996 yılında Bursa’nın İnegöl ilçesinde kurulan bir firmayız. Kurulduğumuz günden bu yana gençlerin, çocukların ve bebeklerin odalarını daha şık hale getirmek için çabalıyoruz. Yakın zamanda ise Nice4Home ile görüşerek bir anlaşma yaptık. Avrupa’da bulunan satış kanalları ile bağlantı kurabileceklerini düşünerek tercih ettik. Çalışma amacımız Türk ürünlerinin kalitesini Avrupa’da gösterebilmekti. Biz kaliteli ürünler üretebiliyoruz ama ihracat konusunda montaj ve depolama gibi problemler yaşıyorduk, bunları da Nice4Home firması ile aşmayı planlıyoruz” diye belirtti.

“İhracatında yüzde 60 oranında bir büyüme yakaladık”

Nice4Home ile çalışmaya başladığı günden bu yana ihracatında yüzde 60 oranında bir büyüme yakaladıklarını belirten Talat Turan, “Şirketimiz olarak İstanbul’da düzenlenen mobilya fuarına katıldık, ilgi ve alakadan memnun durumdayız. Nice4Home’nun ihracat konusunda sadece bize değil, tüm Türkiye’ye katkısı var. Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye’deki ürünlerin Avrupa’ya açılan kapısı olacak. O nedenle bizim için çok kıymetli bir iş ortağı. Çalışmaya başladığımız günden itibaren ihracatımızda yüzde 60 oranında önemli bir artış yaşandı” dedi.

“ulaşmadığımız bir platforma ulaşmamıza yardımcı oldu”

Nice4Home ile çeşitli platformlar yardımıyla yeni pazarlara açıldıklarını belirten Murat Eker, “1991 yılında kurulan bir aile şirketiyiz. Sadece İstanbul’da 12 mağazamız bulunmakta ve 15 bin metrekare üretim tesisimiz bulunmakta. Yemek odası, yatak odası, TV ünitesi gibi ürünleri üretiyoruz. Şuanda ise 35 ülkeye ihracat yapıyoruz ama biz Türkiye’de güçlüyüz. Nice4Home ise bizi daha önce ulaşmadığımız bir platforma ulaşmamıza yardımcı oldu. Üretici olarak kendileri ile çalıştık ve birçok mecrada yeni pazarlara ulaşma fırsatı bulduk. Bu süreçte ihracat kotamıza çok olumlu bir etki sağladı” diye konuştu.