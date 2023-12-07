Tuzla Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerinin girişimciliği öğrenmesi, sosyal hayata alışmaları için hayata geçirilen 3’üncü Çocuk Girişimciler Çarşısı, bu yıl Filistinli çocuklar yararına düzenlendi. Bin girişimci çocuk, çarşıda kurulan stantlarda kitap, oyuncak, takı, hediyelik eşya ve yiyecek gibi birçok ürünü satışa çıkardı. 2 gün sürecek satışlardan elde edilen gelir Filistinli çocuklar için bağışlanacak.

Tuzla Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerinin girişimciliği öğrenmesi, kendi parasını kazanma mutluluğunu yaşaması ve sosyal hayata alışmaları için uygulamaya aldığı ‘Çocuk Girişimciler Çarşısı’nın üçüncüsü, Filistinli çocuklar için 7 Aralık’ta başladı. Çocuklar, ekonomik farkındalık oluşturulması amacıyla kurulan stantlarda, kendi getirdikleri ürünleri vatandaşların beğenisine sunarak satışlarını gerçekleştirdi. Tuzla Marina’da bulunan çarşının açılışına Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, çok sayıda öğrenci ve ziyaretçi katıldı.

“Çocuklarımız Gazzeli çocuklar için gerçekleştirdi”

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Amacımız, çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunmak ve onların girişimcilik ruhunu geliştirmek. Sahip oldukları varlıklarını başka birilerine faydaları olacak şekilde ekonomiye kazandırmaları, sıfır atık noktasında fayda sağlamaları gibi birçok konuyu hedeflediğimiz Çocuk Girişimciler Çarşımız bugün çok anlamlı bir şekilde kuruldu. Çocuklarımız duyarsız kalmadı, yüreklerindeki sevgiyi eyleme dönüştürerek 3’üncüsünü düzenlediğimiz çarşımızı Gazzeli çocuklar için gerçekleştirdi. Buradan elde edecekleri ekonomik desteği Gazzeli çocuklara ayırdılar. Onlarla gurur duyuyorum; minik gövdeleri var ama dünyayı kucaklayan kalplerindeki sevgiyi eyleme dönüştürüp Filistinli çocuklara iletme çabaları bütün dünyaya ders olacak kadar önemli. İnsan Hakları, sevgi, kardeşlik, barış, evrensel değerlerden bahseden koca koca kurum ve kuruluşların çocuklarımızdan öğreneceği çok şey var. Bugün insanlığa bir ders veren çocuklarımızı ve onları yetiştiren vatandaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gazze’deki çocuklarımızın da buradaki çocuklarımız gibi cıvıl cıvıl yaşayacağı günler yakındır. Bütün olanlara karşı, zalimlerin ve zalime destek verenlerin yarınlarda olmayacağını; yarınlarda birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve barışın kazanacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımız, bunu ortaya koydu, gelecek daha güzel olacak” diye konuştu.