Dijital içerik platformu TV+, Ocak ayı itibarıyla 11 yeni diziyi kullanıcılarına sunuyor. İçeriklerini sürekli güncelleyen platform bu ay suç, dram ve polisiye temalı diziler öne çıkıyor.

Çoklu abonelik çağında kullanıcılarına içerikleri tek platformdan ulaştıran TV+, 2024 yılının ilk ayında da dünya genelinde beğeniyle izlenen ödüllü yapımları ekran tutkunlarıyla buluşturuyor. Bu ay 11 yabancı dizinin yayına alındığı platformda suç, dram, polisiye, tarihi ve fantastik temalı yapımlar dikkat çekiyor. Platformda bu ay Film, Çocuk ve Belgesel kategorilerinde de yeni içerikler ekrana geliyor.

Yeni yılda HBO yapımı 11 yeni dizi

Platformda bu ay HBO yapımı ve başrollerinde Nicole Kidman, Hugh Grant, Steven Spielberg, Tom Hanks, Jessica Chastain, Oscar Isaac, Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner gibi dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı ödüllü diziler öne çıkıyor. Dünya genelinde ilgiyle izlenen, Kral Targaryen’ın tahttan indirilmesiyle Kral Robert’ın tahta geçmesini ve hükümdarlığı süresince çıkan bir cinayetin yaşamını etkilemesini anlatan Game of Thrones’un 8 sezonu, 1986’da Ukrayna’daki Çernobil faciasını ve sonrasında yaşananları anlatan Chernobyl, her sezonunda farklı bir cinayet ve polis soruşturmasıyla birlikte polislerin sırlarla dolu kişisel hayatlarına odaklanan True Detective’in 3 sezonu, Tony Soprano ve ailesinin etrafında gelişen olayları konu alan Sopranos’un 6 sezonu Ocak ayında TV’ta yayınlanacak.

Ayrıca bu ay kasabasında öldürülen iki genç kızın hikayesiyle birlikte kendi geçmişini de çözmeye çalışan muhabir Camille Preaker’ın yaşadıklarını anlatan Sharp Objects, İkinci Dünya Savaşı’nı konu alan Band Of Brothers, başarılı bir terapist ve mutlu bir evliliği olan Grace’in başından geçen talihsiz olayları anlatan The Undoing, senaryosunu Ingmar Bergman’ın yazdığı ve yıllarca kargaşa içerisinde süren bir evliliğin hikayesini anlatan Scenes From A Marriage, bir grup polisin şehrin süper kahramanlarını hedef aldığı alternatif bir evrende geçen Watchmen, bire bir yaşanan olaylardan esinlenerek suçluların dünyasına farklı bir yerden bakan The Wire’ın 5 sezonu ve cenaze evi işleten bir ailenin, babalarının ölümüyle birlikte değişen hayatlarının kara mizah hikayesi olan Six Feet Under’ın 5 sezonu da gösterimde olacak.

Farklı kategorilerde öne çıkanlar

Ocak ayında TV+’ta romantik komedi, dram, bilim kurgu ve aksiyon temalı filmler yayında olacak. Sinema severler Ah Be Birader, The Son, Chaos Walking, Zuhal, Af, Türk İşi Dondurma, Masal Şatosu: Sihirli Davet, Mutlu Lazzaro, Müslüm ve Hesapta Aşk filmlerini izleyebilecek. Bu ay çocuklar da TV+’taki çizgi filmlerle keyifli vakit geçirecek. Çocuk kategorisinde Boomerang, Batwheels, Ivandoe, Bugs Bunny Builders, Kral Şakir, Grizzy & The Lemmings’in 3’üncü sezonu Ocak ayında platformda yer alacak. Belgesel kategorisinde ise bu ay 5 yapım ekrana gelecek. TV+ izleyicileri NAT Geo Now, Cesar Millan, Egypt, Gökyüzünden Avrupa ve Dr. Oakley, Yukon Vet’in 12’nci sezonunu Ocak ayından itibaren izleyebilecek.