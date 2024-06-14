Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Bursa'da Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu. Bursa İl Kültür Müdürlüğü ise geçici madde 5 hükümleri doğrultusunda 20 personel alımı gerçekleştireceğini bildirdi.

Başvuru süreciyle ilgili detaylar da paylaşıldı: Adayların, çalışacakları yerin Osmangazi ilçesinde bulunması gerekiyor ve adayların İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Yenişehir, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ikamet etmeleri isteniyor. Başvurular 12 Haziran Çarşamba günü başladı ve 16 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından noter kurası yapılacak ve kurada ismi çıkan personeller, 27 Aralık 2024 tarihine kadar görev yapacak.