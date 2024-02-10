Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kozluca Bulvarı üzerinde seyir halinde E.G. (27) yönetimindeki 16 AYK 338 plakalı otomobil bulvar üzerinde U dönüşü yapmak istediği sırada karşı istikametinden seyir halinde Abdullah K. yönetimindeki 16 MB 9904 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ