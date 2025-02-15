Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sergilenen "Üç Jokerli Konken" adlı oyun ilgi görmeye devam ediyor. Kocaeli’nde sahne alan bu güzel oyun İstanbul’da da seyirci karşısına çıkıyor. İlk kez 21 Kasım’da Süleyman Demirel Kültür Merkezi Büyük Sahne’de oynanan oyun, bu hafta sonu Devlet Tiyatroları (DT) tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali’ne konuk olacak.

Oyun, tiyatro severler tarafından konusu ile dikkatleri çekmeyi başardı. Altmışlarında dul üç yakın arkadaş Herta, Lisa ve Agnes 10 yıldır haftada 2 kez hiç aksatmadan bir araya gelip konken oynar. Ama o gün yakınlarındaki bakım evinin parasızlıktan kapatılmak üzere olduğunu öğrenirler. Bir şey yapmaları gerekmektedir. Onlar da banka soymaya karar verir.

16 Şubat Pazar günü saat 20.00’de İstanbul Mecidiyeköy Büyük Sahne’de seyirci ile buluşacak olan "Üç Jokerli Konken" oyunu biletleri biletinial.com adresinden alınabilecek.