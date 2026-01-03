Dünyamızdan yaklaşık 1,2 milyar ışık yılı uzaklıkta, evrende çok nadir rastlanan bir kozmik olay yaşanıyor. Bilim insanları, "J1218/1219+1035" adlı sistemde üç galaksinin aynı anda çarpıştığını ilk kez bu kadar net gözlemledi. Bu sistemin özel olmasının nedeni, her üç galaksinin merkezindeki süper kütleli karadeliklerin, çevresindeki maddeyi yutarak uzaya parlak radyo dalgaları yayması.

İki galaksinin birleşmesi evrende sık görülen bir olay olsa da, üç dev galaksinin aynı anda birleşmesi son derece nadir bir durum. Uzmanlar, bu üçlü sistemin daha önce yalnızca teoride öngörülen bir varsayımı doğruladığını ve dev karadeliklerin büyüme süreçlerini anlamak için yeni bir pencere açtığını söylüyor. Başlangıçta iki galaksiyle sınırlı sanılan sistem, gelişmiş teleskoplarla yapılan gözlemler sonucu yaklaşık 316 bin ışık yılı uzaklıktaki üçüncü galaksi ve onun merkezindeki parlayan karadeliğin keşfiyle gerçek yapısını ortaya koydu.

Bu muazzam çarpışma, galaksilerin ve merkezlerindeki karadeliklerin milyarlarca yıllık evrimini anlamak için bilim insanlarına adeta bir laboratuvar sunuyor. Galaksiler arasındaki gaz hareketleri, bu dev kozmik yapıların birbirine sıkı şekilde bağlı olduğunu ve gelecekte tek bir devasa galaksiye dönüşebileceğini gösteriyor. Gökbilimciler, bu nadir sistemi inceleyerek evrenin derinliklerinde benzer kaç dev buluşmanın gizlendiğini ve galaksilerin nasıl bu kadar dev boyutlara ulaştığını çözmeyi amaçlıyor. Bu veriler, modern astrofizikte karadeliklere bakış açısını kökten değiştirecek potansiyele sahip.