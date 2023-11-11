Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlere ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılan düzenlemeyle, söz konusu öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 25 oranında bir artış yapıldı.

Kararın 9. maddesinin 2. fıkrasındaki bu düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görev alan öğretmenler, ek ders ücretlerindeki bu olumlu değişiklikten faydalanacaklar.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, Fatih Projesi'nin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi, yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının hazırlanması, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi gibi önemli görevleri yerine getiren Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin, bu kapsamda üstlendikleri görevlere bağlı olarak haftada 9 saat ek ders ücreti alacakları belirtildi.