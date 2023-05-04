Başarılı oyuncular; Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın seyirciyi kahkahaya boğduğu tiyatro oyunu ‘Üçü Bir Arada’ Mahal'de Baob Tiyatro salonu’nda Bursalılar ile buluştu.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Engin Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı ve Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın oynadığı iki perdelik "Üçü Bir Arada" oyunu Bursa Akademik Odalar Birliği (Baob) da Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bursalı sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği oyunda oyuncular Bursalılardan tam not aldı.

Çapkın, metro-sapyo-demi her türlü seksüel bir aşk arsızı, kaybetmeye yazgılı kanser survivor eski bir kaleci ve komplo teorileriyle hayatını helak etmiş uyumsuz bir sosyopatın karanlık komedisini anlatan oyun oyun sonunda Bursalılar oyuncular Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın uzun süre ayakta alkışladılar.