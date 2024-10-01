Sakarya Büyükşehir Belediyesi güvenli ulaşım için yürüttüğü çelik bariyer montajı çerçevesinde Akyazı Boztepe’de risk teşkil eden okul yolunu çevreleyerek daha güvenli hale getirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ve kırsal bölgelerdeki tehlike arz eden ulaşım hatlarının güvenliğini çevrelerine çelik bariyer montajı yaparak artırıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın (YOLBAK) yürüttüğü çalışmanın son örneği ise Akyazı Boztepe Mahallesi’nde uygulandı. Mahalle girişi ve okul arasında yer alan ve risk teşkil eden 250 metrelik bölüm, çelik bariyerle çevrelendi. Yapılan bu çalışmayla özellikle okula giden öğrenciler, daha güvenli bir ulaşım hattında yolculuk yapacak.