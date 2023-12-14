UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu 6. maçında Fenerbahçe, sahasında Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
23. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Takac kornere çeldi.
26. dakikada Fred’in sol kanattan kale önüne yaptığı ortada Dzeko vuruşunda top üstten auta gitti.
33. dakikada Dzeko’nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi’nin vuruşunda top kaleci Takac’a çarparak kornere gitti.
36. dakikada Tadic’in pasında sol kanatta topla buluşan Ferdi’nin sol çaprazdan ceza sahası içine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Hakemler: Aleksandar Stavrev, Dejan Kostadinov, Gove Petreski
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Tadic, Szymanski, Dzeko
Yedekler: Livakovic, Furkan Akyüz, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Kent, King, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Batshuayi, Crespo, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Spartak Trnava: Takac, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Bukata, Zelijkovic, Bernat, Ofori, Duris, Azango
Yedekler: Rusov, Vantruba, Kompan Breznik, Prochazka, Djuricin, Ujlaky, Paur, Oseni
Teknik Direktör: Michal Gasparik
Gol: Ferdi Kadıoğlu (dk. 36) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Djiku (Fenerbahçe), Bukata (Spartak Trnava)Kaynak: iha