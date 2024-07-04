UEFA'nın resmi internet sitesi büyük bir hataya imza attı. Organizasyonun Fransızca sayfasında, çeyrek finalistlerin açıklandığı haberde Türkiye yerine Avusturya'nın tur atladığı belirtilirken, tepkiler üzerine bu yanlışlık düzeltildi.

EURO 2024 son 16 turunda A Milli Futbol Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, son 8 takım arasına girerek Hollanda ile eşleşirken, UEFA'nın Fransızca resmi sitesinde skandal bir hata yapıldı.

AVUSTURYA ÇEYREK FİNALİST OLARAK GÖSTERİLDİ

UEFA'nın resmi internet sitesinde, çeyrek finalistleri gösteren haberde Türkiye'nin yerine Avusturya'nın son 8'e kaldığı ifade edildi. Haberin detaylarında Türkiye'nin tur atladığı doğru bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen, çeyrek final tablosunda Hollanda'nın rakibi olarak Avusturya gösterildi. Bu hataya, gazeteci Fatih Altaylı da X hesabında tepki gösterdi. Yaşanan bu skandalın ardından UEFA hatayı düzeltti.