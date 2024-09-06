UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Başakşehir’e 2024-2025 sezonunda kadro sınırlaması ve 100 bin Euro para cezası verildi. Mali durumları izlenen diğer 2 Türk kulübü Beşiktaş ve Trabzonspor’a ise mali hedefleri yerine getirmeleri sebebiyle ceza uygulanmadı.

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamada mali durumları inceleme altında olan Beşiktaş, Trabzonspor, Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa) ve Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılında ara mali hedefleri gerçekleştirmeleri nedeniyle ceza verilmediği duyuruldu.



Başakşehir’e kadro sınırlaması ve para cezası

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek Türk temsilcisi Başakşehir’in ise öngörülen nihai finansal hedefi kısmi olarak aştığı açıklandı. Buna göre Başakşehir’in 2024-2025 sezonunda futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi ve bu sezon 2024-2025 için 23 oyuncu kaydıyla sınırlandırılması, yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin Euro para cezası verildi.

Ayrıca, finansal durumlarına yönelik bilgileri geç göndermeleri sebebiyle Aston Villa’ya (İngiltere) 60 bin Euro ve Olimpik Marsilya’ya (Fransa) 20 bin Euro para cezası verildi. Roma (İtalya) ise 2023 mali yılı için ara hedefi kısmi olarak aştığı gerekçesiyle 2 milyon avro para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA