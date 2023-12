AK Parti İnegöl Belediye Başkan Aday Adayı Yavuz Uğurdağ, basın mensuplarıyla kahvaltıda biraraya geldi.

AK Parti İnegöl Belediye Başkan Aday Adayı Yavuz Uğurdağ, basın mensuplarına açıklama yaptı. Uğurdağ, açıklamaya başladığı sırada deprem olmaya başladı. Uğurdağ, sallantıya rağmen açıklamasına devam etti.

Bu anlamda da siyasi partilerde çok yoğun bir tempo başladı ve aday adaylık süreci devam ediyor. Bizler de Ak Parti İnegöl Başkan aday adaylığımızı sizlerin de bildiği üzere başvuru dosyamızı 22 Kasım’da dosyamızı AK Parti’ye teslim ettik. O günden itibaren vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz, programlar organize ediyoruz. Bugün de basın mensuplarımızın aracılığıyla kamuoyuna bilgi paylaşımı gerçekleştirmek istiyorum. İnegöl’ümüz bizi tanıyor, biliyor. 20-25 yıldır hem sosyal hayatın hem de ekonomik hayatın içerisinde aktif faal yaşayan birisi olarak İnegöl’ümüze bir çok noktada hizmet etme imkanı bulduk. 1994 yılından itibaren başlayan bir çok sosyal faaliyetin içerisinde olma imkanı bulan, bir çok işadamları derneğinde görev yapan biri olarak hizmet etmeye çalışıyorum. Bu bağlamda baktığımızda çok tecrübe edindiğimi ve bilgi- birikim kazandığımız farkındayım. Bunları daha sonra şehrimize aktarmak düşüncesindeyim. Bu düşünceyle birlikte yerel yönetimlere İnegöl başkan aday adaylığı talibi oldum. Bundan sonra partimizin vereceği karar itibariyle seçimlerimize hazırlanacağız. Bu noktadan itibaren tüm hemşerilerimize hizmet etme imkanı bulacağız diye düşünüyorum. Bu bağlamda şunu ifade etmek istiyorum ki İnegöllü hemşerilerimize gerek sosyal alanda gerek ekonomik alanda çok severek ve isteyerek hizmet ettim. Bu işi severek yaptığımı herkes biliyor. Bu konuda içim çok rahat. Bu görevlerde başarılı olduğumun kanaatindeyim. Başarı sürecimi de başkanlığını yaptığım kurumlarda da hissettim. İnşallah bu aynı arzuyu belediyede de devam ettirme gayretindeyim. TÜSİAD dönemi İMOS dönemi, Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı dönemimizde çok ciddi organizasyon ve projeler ortaya koyduk. Programlarla birlikte şehrimizin bir çok noktasında hem ekonomik hem de sosyal anlamda katkı sağladık. Yurtiçi ve yurt dışı programlarımız İnegöl’ümüzün tanınırlığını arttırdı. Her gittiğimiz ülkede şehrimizi tanıttık. Yapmış olduğumuz görevlerde sizde takip ettiniz. İMOS döneminde Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri olduk. İMOS’la birlikte Türkiye’deki mobilya sektörü bir araya gelerek federasyon çatısı altında buluştu. Bunun neticesinde 2018 yılında göreve başladığımız İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevi benim için çok üst düzey ve önemli bir görevdi. Bu görevi de 1 Aralık’a kadar sürdürme imkanı buldum. Çok ciddi başarılı hizmetler ortaya koyduk. 2019-2022 döneminde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız 365 odada Türkiye birinciliği elde etti. Bu başarıyı İnegöllü Ticaret Sanayi Odası üyelerimizle birlikte, hemşerilerimizle elde ettik. Bizim adımıza hem hizmet etme aşkı hem de başarılı olma duygusu memnun ediyor. Bu memnuniyeti vatandaşlarımızdan duyunca aynı şekilde hissedince daha da memnun oluyoruz. Çok teferruatlı bir şekilde girmek istemiyorum. Bizi bilen biliyor.

Yavuz Uğurdağ siyasi hayatına Ak Parti’yle birlikte başladı. 2002 döneminden itibaren 2007 yılında kadar İnegöl İlçe Teşkilatı’mızda görevler aldık. Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Ak Parti’ deki görevimi değerlendirdiğimizde hiçbir zaman diğer görevlerimizi aksatmadan siyasetin içerisinde bulundum. Gücümün yettiği kadar hizmet etmeye devam etti. Birçok aday adaylık sürecim gerçekleşti. Darılmadan, gücenmeden, kırılmadan devam ettik. Bugün itibariyle İnegöl Ak Parti İnegöl Başkan Aday Adayıyım. Mevcut başkan aday adaylarımızla birlikte şehrimize hizmet etmek arzusuyla bu yola çıktık. Yola çıkarken de bizler kendimize inanarak bu yola çıktık. Kendimize güvenerek yola çıktı. İnegöl hem nüfus hem de ekonomik anlamda büyüyen gelişen bir şehir. Bu büyümenin önüne geçerek planlama yapacağımız bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuzu düşünerek yola çıktık. Birinci önceliğimiz şehrimizi çok iyi tanımamız. Şehrimizin sokak sokak cadde cadde hem ekonomik hem de sosyal hayatını bilmemiz bize güven veriyor. Bu şehirle birlikte büyümemizi gerçekleştirdik. Bu şehirle birlikte bir gelişmemizi gerçekleştirdik. Bu şehirle birlikte yine de aynı şekilde aynı büyümeyi gerçekleştireceğiz. Bu noktada kendime inancım, güvencim, bilgi, birikim ve tecrübeye güvencem en üst noktada. Kendinize inanmıyorsanız bu işe çıkmamak gerekiyor. Bugün itibariyle 350.000 kişinin yaşadığı, Türkiye’nin 2. Büyük ekonomisi, Türkiye’nin 17. büyük ihracatçısı olan bir şehre talip oluyorsunuz. Bu çok önemli bir görev. Bu görevin sorumluluğunun bilincinde olduğumuzu öncelikle ifade etmek istiyorum. Şehrimizle ilgili birçok planını kurduğumuz birçok hayalimizle birlikte mücadele içerisine girdik. Bu mücadele şehrimizi geliştirme mücadelesidir. Şehrimizde yaşayan hemşerilerimize en doğru hizmeti verme mücadelesidir. Bize inanan, bize güvenen birçok hemşerimizle birlikte bu yola çıktık. Desteklerinizi hissediyoruz. Bu şehri geliştirmeyi özellikle önemsiyoruz. İnegöl’le geçen her başlıkla ilgili duygusallaşıyorum. Çünkü İnegöl’ü seviyorum. İnegöl’de yaşayan insanları seviyorum. İnegöl beni seviyor. Sorumluluğumuzu hissediyoruz. Bu sevgiye, bu güvene hiçbir şekilde bundan önce de olduğu gibi kayıtsız kalmayacağız. Bundan sonra da Yavuz Uğurdağ olarak bu şehirle ilgili her türlü programın, projenin, planın içerisinde olmaya devam edeceğim. Tüm vatandaşlara da bunu ifade etmek istiyorum. Şehrimizde yaşayan herkes için, bizler için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu bağlamda Yavuz Uğurdağ durmadan, yorulmadan, tüm arzu ve istek ile hizmet etmeye devam edecektir diyerek bize destek veren, tanıyan, tanımayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnegöl Belediyesi’yle ilgili aday adayı olan 9 tane arkadaşıma da da başarı temenni ediyorum. Herkesin hedefi sadece Ak Parti değil, tüm siyasilerin hedefi şehirlerimize hizmet etmek. Biz yine yeniden tüm gücümüzle şehrimize hizmet etmek için yola çıktık. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin.