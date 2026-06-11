Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün yoldaki çukura girmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, aynı istikamette seyreden başka bir otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yön değiştiren otomobil, yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredeki sürücüler durumu yetkililere bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemede kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirlendi. Her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Vatandaşlar ise Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki bozuk zemin ve çukurların sürücüler için tehlike oluşturduğunu belirterek gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasını istedi.