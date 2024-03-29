Sanayi ve teknolojinin başkenti Kocaeli’de açılan otomotiv kursu, bir yandan sektörün kanayan yarası haline gelen ara elaman yetişmesine katkıda bulunurken, diğer yandan vatandaşların kendi araçlarındaki arızaya müdahale etmelerini kolaylaştırıyor. Aracında meydana gelebilecek arızaya hızlı müdahale için kursa katılan Murat Yılmazer de Ukraynalı eşi ile aynı sırayı paylaşıyor.

Son dönemde teknolojik gelişmeler ve talep artışıyla sürekli büyüyen ve gelişen bir sektör haline gelen otomotiv sektöründe nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Otomotiv endüstrisindeki bu talebi karşılamak için ara eleman yetiştirme kurslarını açanKocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), verdiği eğitimlerle özellikle bu sektörde çalışmak isteyen gençlerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Teorik eğitimlerin yanı sıra eksiksiz düşünülerek hazırlanan fiziki ortam sayesinde uygulamalı eğitimler de veriliyor. Kursiyerler motor mekaniği, otomotiv elektroniği, otomotiv bakımı ve onarımı gibi konularda eğitimler alarak saha deneyimi de kazanıyor.

"Fabrikalarda rahatlıkla iş bulabiliyorlar"

Otomotiv eğitmeni Ersin Gökbudak, "KO-MEK’i usta tezgahı gibi düşününler kalfa olmuyor ama yetişmiş birer eleman olarak iş yapabiliyor. Buradan alınan belgelerle otomotiv üzerine iş yapan fabrikalarda rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Ayrıca kursiyerlerimize kendi araçlarının çok detaylı olmadan bakımlarını yapabilsin, arıza tespitini yapabilsin diye de eğitimler veriyoruz. Zaman zaman kursiyerlerimiz araçlarını getiriyor, böylece hem arıza tespiti yapıyoruz hem de elimizden geldiğince tamir ediyoruz" dedi.

"3 bine yakın parçayı tanımış oluyoruz"

İzmit sanayisinde motor mekanik ve kaporta işletme sahibi Yusuf Sancar, "Uzun zamandır sanayide iş yapıyoruz. KO-MEK’in böyle bir kursu olduğunu duyunca hemen kayıt yaptırdım. Burada uygulamalı eğitimlerle el yatkınlığımız daha da artıyor ve aynı zamanda 3 bine yakın parçayı da tanımış oluyoruz. Gelişen teknolojiyle verilen eğitimlerde KO-MEK’te eğitim alan herkes sanayide rahatlıkla çalışma imkanı bulabilir" diye konuştu.

Ukraynalı eşi ile birlikte eğitim alıyor

Bir diğer kursiyer Murat Yılmazer ise kursa Ukraynalı eşi ile birlikte katılıyor. Yılmazer, "Emekli olduktan sonra aracımızla bol bol gezmeye başladık. ’Acaba aracımız arıza yaparsa ne yaparız?’ diye düşünürken KO-MEK’in böyle bir eğitimi olduğunu öğrendik. Eşimle birlikte burada aldığımız eğitimlerle hem evdeki işlerde hem de aracımızda olan arızalara elimizden geldiğince müdahale ediyoruz. Eşim fazla Türkçe bilmediği için kendini ifade edemiyor ama verilen kurslardan kendisi de gayet memnun ve bu kursların sürdürülebilir olmasından yana" ifadelerini kullandı.