Pandemi sonrası yaşanan ekonomik sıkıntıların ihracatçılar üzerindeki etkilerini vurgulayan Özkan, çözüm önerilerini de paylaştı.

Özkan, ihracatçıların karşılaştığı problemleri şu başlıklar altında sıraladı:

1-)İhracatçılarımız, enflasyondan bağımsız hareket eden daha doğrusu enflasyon rekor kırarken hiç hareket etmeyen döviz kurları sebebiyle fiyat artışı yapmak zorunda kalıp ya da karlılığından feragat edip uluslararası rekabette zor dönemler geçirmektedir.

2-) İhracatçılarımız uluslararası yük taşımacılığı güzergahlarında yaşanan güvenlik sıkıntıları ile navlun fiyatlarındaki afaki fiyat istikrarsızlıkları ihracatçı firmalarının işini zorlaştırmaktadır.

3-)İhracatçılarımız son yıllarda etki alanımızın ve ihracat rakamlarımızın yüksek olduğu komşu ülkelerin son dönemlerde uyguladığı vize prosedürleri ve ücretleri ile seyahat masrafları epeyce artış göstermiştir.

4-) İhracatçı bu sıkıntılatla mücadele ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni vergi düzenlemeleri taslak çalışmasında; Yurtdışı çıkış harcının 150 TL’den 1.500 TL’ye çıkartılmasına sonrasında ise bu rakamın 3000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin hazırlık yapıldığı paylaşıldı. Ayrıca yeni belirlenecek tutarın her yılın başında yeniden değerleme oranı kadar otomatik artışına ilişkin düzenleme hazırlığı yapılıyor. Bakanlık, geçen yıl 8.7 milyon kişinin harç ödeyerek yurt dışına çıktığını ve 2024 yılında bu sayının gerçekleşmesi halinde yıllık gelir etkisinin 12.6 milyar TL olacağını hesaplıyor. “



Son olarak Okan Özkan; “Döviz getirmeye gidenden harç alınır mı? “ Dedi ve ekledi “İnegöl Mobilya İhracatçıları Derneği (İMİDER) olarak, ihracatçımızın işini kolaylaştırmak yerine ekstra maliyetler çıkarılmasını doğru bulmuyor ve karar alıcıların bu uygulamadan vazgeçmesini talep ediyoruz. ihracatçı kimliğiyle yurtdışına seyahat edenlerden hiçbir ücret alınmamasını, bunun yerine ülkemize gelen yabancı türistlerden ya da ülkemizde farklı sebeplerle ikamet etmekte olan yabancı ülke vatandaşlarından farklı bir harç alınmasını tavsiye eriyoruz" ifadelerini kullandı.