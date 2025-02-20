Gecede konuşan Ülkü Ocakları İnegöl İlçe Başkanı Enes Üçkardeş, Çakıroğlu'nun şehitliğinin ülkücü hareketin sönmeyen bir meşalesi olduğunu vurguladı.

Başkan Enes Üçkardeş, yaptığı konuşmada, bu gecenin sadece şiirlerin yankılandığı bir gece olmadığını, aynı zamanda bir davanın ve mücadelenin ses bulduğu bir anma programı olduğunu belirterek, "Biz, tarihi kahramanlıklarla yazılmış, şehitlerinin kanıyla yoğrulmuş büyük bir milletin evlatlarıyız. Şiir, bizim için sadece kelimeler değil, tarihimizin, inancımızın ve mücadelemizin dile gelmiş halidir," dedi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun tertemiz yüreği, iman dolu duruşu ve ülkücü hareketin önemli isimlerinden biri olarak, şehitliğe nasıl adım attığını anlatan Enes Üçkardeş, "Fırat, vatanı uğruna canını feda etti ama ismi, mücadelesi ve davası bugün de dimdik ayaktadır. Kahpece yapılan saldırılarla şehit edilen Fırat’ın hesabı kapanmamıştır. Eli kanlı hainlere, bu millet asla unutmaz, affetmez," ifadelerini kullandı.

Programda, şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve tüm ülkücü şehitler için dua edilirken, katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Başkan Enes Üçkardeş, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: "Kanımızın son damlasına kadar, şehitlerimizin yolunda yürüyecek, bu vatanı hainlere, bölücülere bırakmayacağız! Bu mücadele, son neferimize kadar sürecek!"

Gecede "Ne Mutlu Türk'üm Diyene!" sloganlarıyla program sona erdi.