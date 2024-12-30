Üçkardeş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Yeni bir yıla girerken, toplumumuzun huzurunu, birliğini ve kültürel değerlerini korumak adına bazı konulara dikkat çekmek istiyoruz.

Bizler, Türk milletinin köklü geleneklerine ve manevi değerlerine bağlı bir teşkilat olarak, yılbaşını bir miladi takvim değişikliği olarak görür, bu günü eğlence ve israfın ötesinde, geçmişi muhasebe etme ve geleceğe dair plan yapma fırsatı olarak değerlendiririz.

Ancak, bu süreçte Batı’nın kültürel etkilerini taklit etmek adına yapılan, Noel ile karıştırılan ve milli değerlerimizle örtüşmeyen kutlama şekillerine karşı hassasiyetimizi ifade etmek istiyoruz. Türk milleti olarak, kendi milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalı, geleceğimizi bu değerler üzerinde inşa etmeliyiz.

Bu vesileyle, merhum Recep Fehmi Sertelli’yi bir kez daha rahmetle anıyor ve aziz hatırasını yaşatmak adına İnegöl Ülkü Ocakları olarak lokma dağıtımı gerçekleştirdiğimizi belirtmek istiyoruz. Onun dava adamlığı ve ülkesine olan hizmet anlayışı, bizlere rehber olmaya devam edecektir.

İnegöl Ülkü Ocakları olarak, aziz milletimizin yeni yılını tebrik eder, 2025 yılının ülkemize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz. Vatanımıza ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğimiz bu yılda, gençliğimizi milli değerlerle buluşturma çabalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.