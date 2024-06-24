Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, "Amacımız, Uludağ’ı sadece kayak merkezi ve kış tatil yeri olarak değil, diğer spor dallarıyla iç içe bir yaşam alanı olarak tanıtmak. Temmuz ayında 7. kez düzenlenecek olan Uludağ Ultra Trail, bu etkinliklerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor" dedi.

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ, 4 mevsim turizme açılmanın adımlarını atıyor. Turizmin yaz aylarında da devam etmesi amaçlanırken spor turizmi ile Uludağ’ın yılın bütün aylarında faaliyet göstermesi hedefleniyor. Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, bu sene 7.’si gerçekleşecek Ultra Trail, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek. Geleneksel hale gelen "Uludağ Premium Ultra Trail", 12-14 Temmuz’da "4 Mevsim Uludağ" mottosu ile koşulacak. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzelliklerindeki organizasyon Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek. Yarış UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda koşulacak.

Bülent Çınar Çavuş: "Uludağ, spor etkinlikleri için ideal bir mekan"

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, bu önemli spor organizasyonu öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en önemli doğal ve turistik alanlarından biri olan Uludağ, artık sporun da en önemli merkezi haline geliyor. Doğal güzellikleri ve zengin flora ve faunası ile sporculara ilham veren Uludağ, hem yerel hem de uluslararası spor etkinlikleri için ideal bir mekan. Amacımız, Uludağ’ı sadece kayak merkezi ve kış tatil yeri olarak değil, diğer spor dallarıyla iç içe bir yaşam alanı olarak tanıtmak. Bu doğrultuda, yıl boyunca çeşitli spor etkinlikleri ve organizasyonlar düzenlemekteyiz. Temmuz ayında 7. kez düzenlenecek Uludağ Ultra Trail, bu etkinliklerin en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor. Sporun yeni adresi olan Uludağ’da dağ koşusu tutkunlarını bir araya getiren bu organizasyon, zorlu parkurları ve eşsiz manzaraları ile dikkat çekiyor. Bu etkinlik sayesinde hem doğa severler hem de spor tutkunları bir araya gelerek unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar" dedi.

"Uludağ’ı sporun merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

Geleceğe dönük planlar konusunda da açıklamalarda bulunan Çavuş, "Uludağ Alan Başkanlığı olarak, spora verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde, çeşitli spor dallarında daha fazla etkinlik düzenlemeyi ve Uludağ’ı sporun merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, yerel ve uluslararası düzeyde birçok organizasyona ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Temmuz ayında düzenlenecek olan Uludağ Ultra Trail ve diğer spor etkinliklerimizle, Uludağ’ı spor ve doğanın buluşma noktası haline getirmeye kararlıyız. Herkesi bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sene 7.’si düzenlenecek Uludağ Ultra Trail, 5 ayrı parkurda gerçekleşecek.

Uludağ Ultra Trail (UPUT100K), 100 km ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 60 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 10 asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 13 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06.00’da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Advanced Trail (UPA66K), 66 km ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 50 patika, yüzde 43 single track ve yüzde 7 asfalt yoldan oluşan yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00’da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Epix Trail (UPGE30K) 30 km ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 65 patika, yüzde 30 single track ve yüzde 5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08.00’da start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Trail (UP16K) 16 km ve 500 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 70 single track ve yüzde 10 asfalt yolda koşulacak. Yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da start alacak.

Uludağ Trail (UP6K) 6 km ve 210 metre yükseklik kazanımı ile yüzde 20 patika, yüzde 60 single track ve yüzde 20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

Yarış güzergahları

Uludağ Ultra Trail 100K: Oteller bölgesinden başlayacak olan yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

Uludağ Advanced Trail 66K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

Uludağ Epix Trail 30K: Oteller bölgesinden başlayacak yarışta, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden Oteller bölgesinden finiş gerçekleşecek.

Uludağ Trail 16K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesinden geçerek Oteller bölgesinde bitecek.

Uludağ Trail 6K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.

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