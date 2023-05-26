Uludağ Alan Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.BURSA (İGFA) - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanunun 18 Ocak'ta çıkarılması sonrasında Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanılarak Uludağ Alan Komisyonu'nun kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları hakkındaki yönetmelik hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yürütülen söz konusu yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte, Uludağ Alan Komisyonunun kuruluşu, görevleri, çalışma usul ve esasları ile üyelerinin atanması ve üyeliklerinin sona ermesine dair hükümler düzenlendi.

Uludağ Alan Komisyonu'nun şu üyelerden oluşumu kararlaştırıldı:

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