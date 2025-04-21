Başvurular, 21-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılabilecek. Alınacak işçiler için başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık durumu açısından görevlerini yerine getirebilecek durumda olmak ve başvurulan unvanla ilgili deneyim gibi şartlar yer alıyor. Adayların, aynı zamanda 35 yaşından gün almamış olmaları, askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmaları ve kamu kurumlarından ihraç edilmemiş olmaları gerekiyor.

İlan kapsamında, hayvan bakıcısı, inşaat işçisi, sıvacı, kaynakçı, boyacı ve sıhhi tesisatçı gibi farklı mesleklerde toplam 7 kişi alınacak. Adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek ve ardından sözlü sınav aşamasına geçilecek. Sözlü sınavda adayların meslekî bilgi ve becerileri değerlendirilecek. Kura çekimi 12 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

Başvurular için İŞKUR’un internet sitesi veya hizmet noktaları üzerinden başvuru yapılabilecektir. Adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlayarak bu fırsattan yararlanabilecekler.

İlan metni için; https://uludag.edu.tr/dosyalar/personel/ilanlar/2025/SI_4D/ilan_2025_1_21042025/ilan_2025_1_21042025.pdf