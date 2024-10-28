TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI’NA 12 KALEM LABORATUVAR TANI TEST KİTİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Tıbbi Mikrobiyoloji AnaBilim Dalı’na 12 Kalem Laboratuvar Tanı Test Kiti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1389538

1-İdarenin a) Adı : SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : GÖRÜKLE IZMIR YOLU 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2242954174 - 2242954199 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Tıbbi Mikrobiyoloji AnaBilim Dalı’na 12 Kalem Laboratuvar Tanı Test Kiti b) Niteliği, türü ve miktarı : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI’NA 12 KALEM LABORATUVAR TANI TEST KİTİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HASTANESİ AMBARI. ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İDARE VE YÜKLENİCİ TARAFINDAN İMZALANMASINDAN SONRA İŞE BAŞLANACAKTIR. SİPARİŞLER YÜKLENİCİNİN TEBLİGAT ADRESİ OLARAK GÖSTERDİĞİ ELEKTRONİK POSTA ADRESİNE VEYA EKAP ÜZERİNDEN TEBLİGAT GÖNDERİLECEK OLUP SİPARİŞİ VERİLEN MALZEMELER SİPARİŞ YAZILARINDA BELİRTİLEN SÜRELERDE [30 (OTUZ) GÜN ] TESLİM EDİLECEKTİR. YAZILI SİPARİŞLER PARTİ-PARTİ VERİLECEKTİR. İŞE BAŞLAMA TARİHİ 01.01.2025- İŞİ BİTİRME TARİHİ 31.12.2025'TÜR . d) İşe başlama tarihi : 01.01.2025



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.11.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ODASI 16059 GÖRÜKLE NİLÜFER BURSA



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

(TİTUBB) VEYA UTS (ULUSAL TAKİP SİSTEMİ) kayıtları

Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi

Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsam dışı belgesi

YERLİ MALI BELGESİ



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Bakım ve kalibrasyonların Uluslararası standartlara göre hangi periyotlarla yapılacağına dair belge 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog

Orijinal teknik dokümanlar

Teknik doküman ve kataloglar 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir. 4.3.4. Demonstrasyon yapılması istenmektedir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.