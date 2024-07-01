Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içindeki ormanlık alanda çıkan yangının hasarı ortaya çıktı. 766 dekar orman zarar görürken, 131 dekar biçilmiş alan yandı.

Dün 14.30 civarında Uludağ Üniversitesi kampüs içindeki orman yangınının hasarı ortaya çıktı. 40’tan fazla kara aracı 4 helikopter ve 2 uçakla birlikte binden fazla personel yangını kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarının hala devam ettiği yangının boyutları da gün yüzüne çıktı. Kampüs içerinde 766 dekar orman alanı zarar gördü. 131 dekar biçilmiş alan yandı. Arıcılık Geliştirme ve Uygulama Merkezi’nde (AGAM) 30 adet arı kovanı küle döndü. Veterinerlik Fakültesi’nde 10 ton buğday, 20 ton kuru yonca, 30 ton saman, 1 traktör yanarken, hayvan barınakları hasar aldı. Çiftlikte yaşayan hayvanların tamamı da kurtarıldı.

Ziraat Fakültesi’nde ise 80 dekarlık buğday tarlası, elma, armut, ayva, şeftali Trabzon hurması, fındık, zeytin gibi ağaçlardan oluşan 2 bin ağaç alevlere teslim oldu. Bahçe tesislerindeki öğrenci eğitim uygulama binasının çatısı hasar gördü. Mennan Pasinli MYO’da (Atçılık) 2 padok alanının koruma demirleri ve bin balya yonca da yanarak kül oldu.