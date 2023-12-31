Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle yeni yılı karsız girecek. Kar yağışının olmadığı zirvede jandarma ekipleri, yeni yıla saatler kala günübirlik zirveye çıkan vatandaşlarla birlikte oluşabilecek yoğunluk için tüm önlemlerini aldı.

Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı tatili için uğrak noktası olan Uludağ’da, beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtilirken, yeni yıl kutlamaları için Uludağ zirvesine çıkanlar ise otellerin yapacağı etkinliklerle eğlenecek. Pistlerde, kayak yapmak için yeterli kar kalınlığı oluşmazken, kızakla değerlendirenler ise gönüllerince eğlendi.

Jandarma ekipleri, yılbaşı eğlenceleri için zirveye gelenlerin gece saatlerinde olumsuz etkilenmemesi için tüm önlemlerini aldı. Kar lastiği olmayan vatandaşların zirveye çıkmasına izin verilmezken, araç trafiğinin akışını sağlamak için yoğun mesai harcıyor.

Uludağ’da hava sıcaklığının gece -6 dereceleri görmesi bekleniyor.