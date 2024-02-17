Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da kar geç yağsa da tatilcilerin ve otelcilerin yüzünü güldürdü. Yerli ve yabancı turistler pistlere akın ederken 2 gündür yoğun kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.

Türkiye’nin en gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler kayak pistlerine akın edince metrelerce kuyruk oluştu. Hava sıcaklığı -7 ile -11 arasında seyrederken tatilcilere hafta sonu gelen günübirlikçiler de eklenince kayak pistleri ve telesiyej kuyruğu uzadı. 2 gündür yağan yoğun kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 65 santimetreye ulaştı.