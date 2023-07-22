Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanlarda artan hava sıcaklığına bağlı orman yangınlarına karşı hem havadan hem de karadan denetimler gerçekleştirdi.

Son dönemlerde havaların ısınmasıyla birlikte yaşanan orman yangınlarına karşı Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yangın riski yüksek alanlar ile kritik bölgeleri dron ile gözetleme çalışmalarına başladı. Uludağ’a sıcak hava sebebiyle çıkan vatandaşların bulunduğu bölgelerde ekipler, orman yangınları konusunda bilgi verip, sigara izmaritlerinin ve cam şişelerinin ormanlık alanlara atılmaması, ormanlık alanlara giriş yapılmaması ve söz konusu alanlarda ateş yakmanın yasak olması konusunda uyarılarda bulundu.

Bursa Valiliği ormanlara ve milli parklara piknik ve mangal yakmak amaçlı girişleri yasakladı. Dün yapılan açıklamada, "Bursa genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.