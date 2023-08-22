2 bin 543 metre yüksekliği ile ilkemizin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ hakkında yüzyıllardır dilden dile dolaşan yanardağ söylemlerini sizler için araştırdık. Uludağ volkanik bir dağ mı? Volkanik patlama riski var mı? Dağın altında ne var? gibi soruların cevabını almak istiyorsanız, şimdiden sizlere keyifli okumalar diliyoruz.

Bilindiği üzere Uludağ; Marmara Bölgesinin en yüksek dağı. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan dağın uzunluğu 40 km'yi bulurken genişliği ise 15–24 km arasında olduğu söyleniyor. Bilecik, Kütahya ve Balıkesir illerinden bile görünebilen Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin en çok akın ettiği yerlerden biri. İklimler değişiklik gösterse de bazı yıllar Ağustos ayına kadar üzerine yağan kar kütleleri erimiyor.

Bursa’nın yerli halkı dilden dile dolaşan efsane nedeniyle Uludağ’ın hep sönmüş bir yanardağ olduğunu biliyor. Volkanik bir yanardağ olgusu oluştuğu için 2000’li yıllara kadar, dağın harekete geçmesi halinde püskürteceği lavların kendi yerleşim yerlerine ulaşıp ulaşmayacağı konuşuluyordu. Zamanla bu söylemler azalsa da, dünya genelinde harekete geçen yanardağların haberlerinin çıkmasıyla Uludağ, yeniden akıllara gelebiliyor.

Uludağ ile en ciddi araştırmayı isim Dr. İhsan Çiçek’ti.

ULUDAĞIN ALTINDA NE VAR?

Herkesin merak ettiği sorular arasında altında ne olduğuydu. Yaptığı araştırmaların sonucunu yıllar önce açıklayan İhsan Çiçek, Uludağ‘ın Türkiye’nin en alçakta kalıcı kar bulunan dağı olduğunu, etrafındaki çöküntü sahalarının çevresinde yükselen Uludağ‘da tabakalar arasında yer yer maden ve maden damar yataklarına rastlandığını söylüyor. Uludağ kısacası Volfram Yatağı, granodiyorit-mermer dokanağı ve dokanağa yakın mermerler içinde oluşmuş, hidrotermal kökenli bir yataktır. Yataktaki esas cevher minerali şelittir

ULUDAĞ VOLKANİK BİR DAĞ MI?

Araştırma sonuçlarına göre Uludağ volkanik bir dağ değil ancak sönmüş eski bir yanardağ. Yeryüzünün derinliklerinden gelen lavların çatlaklarından yükselip katılaşması sonucu oluşan Uludağ, sonraki aşamalardaki tektonik hareketlerin bir sonucu olarak bugünkü halini aldı.

ULUDAĞ NASIL OLUŞTU? VOLKANİK PATLAMA RİSKİ VAR MI?

Yapılan araştırmaların sonucuna göre bilim adamları Uludağ’ın 250 milyon yıl önce kara haline dönüştüğünü düşünüyor. Araştırmalar Uludağ’ın volkanik bir dağ olmadığını ortaya koydu. Bilimsel verilere göre Uludağ‘da yer kabuğunun arasına sokulan magma, alttan basınç uygulayarak Uludağ‘ın yüksek kesimlerini oluşturmuş, ama hiçbir zaman yeryüzüne çıkamamıştır, bu yüzden Uludağ, volkanik bir dağ değil, iç püskürük bir dağ.

İÇ PÜSKÜRÜK DEMEK?

Bir ya da birkaç mineralden oluşmuş kütleler (kayaçlar) yer kabuğunun derinlerinde oluşuyor. Magma yavaş yavaş soğuyup katılaştığı için kayaç içindeki mineraller gözle görülebiliyor. Granit, siyenit, diyorit ve gabro bu kayaçlara örnektir.