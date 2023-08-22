Yenişehir ilçesinde meydana gelen orman yangınına yönelik acil önlemler alındı. Son bilgilere göre, orman yangınına karşı mücadele için harekete geçildi. Resmi açıklamalara göre, İnegöl Belediyesi tarafından temin edilen bir iş makinesi ile 50 kişilik İNDAK (İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma) ekibi, yangın bölgesine intikal etti. Olay yerindeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ekip yangınla etkili bir şekilde mücadele ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği belirtiliyor.