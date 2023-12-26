C vitamini bakımından zengin olan bu mantar, ilçede bereketli bir sezon geçiriyor ve kilogramı 30 TL'den alıcı buluyor. Orhaneli ilçesinde yetişen bu lezzetli mantar, İstanbul’dan gelen tüccarlara dağdan toplanarak sunuluyor. Kanlıca mantarı protein, lif, vitamin ve mineraller açısından zengin olup özellikle B vitaminleri, C vitamini ve potasyum içermektedir. Kızartılarak veya ızgara yapılarak tüketilen bu mantar çeşidi, çorba, mantı, salata gibi farklı yemeklerde de kullanılabilmektedir.

Çok Faydalı Olduğu Söyleniyor!

Sağlık açısından çeşitli faydalara sahip olan kanlıca mantarı, antioksidan özelliklere sahip bulunuyor ve vücuttaki zararlı toksinleri temizlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirebilecek bileşikler içermesi ve kanser riskini azaltabilecek özelliklere sahip olması düşünülüyor. Ancak kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Kanlıca mantarı, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hamile ve emziren kadınlar için önerilmemektedir. İlaç kullanan bireylerin ise bu mantarı tüketmeden önce doktorlarına danışmaları önemlidir.