Söylemezsem Olmaz programına katılarak Erdinç'in yaptığı yorumlara sert bir tepki gösteren Öztürk, Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından kendisinin de benzer bir sürece girdiğini dile getirdi. Yurt dışına çıkış yasağı, mal varlıklarına el konulması ve şirketlerine kayyum atanması gibi adımların atılması, Öztürk'ü bu davadan etkilenen bir diğer sosyal medya fenomeni haline getirdi.

Hukuki Yoldan En iddialı Tazminat Davası Açacağını Söyledi!

Emrullah Erdinç, Polat davalarındaki detayları takip eden bir gazeteci olarak biliniyor. Ancak Öztürk ile arasındaki ilişki geçmişteki saygılı duruşlarının aksine son zamanlarda gerilmiş durumda. Erdinç'in programında yaptığı yorumlar, Öztürk'ü adeta küplere bindirerek ardından sert ifadelerle dolu hikayeler paylaşmasına neden oldu.

Eylül Öztürk, Erdinç'in kendisi hakkında ortaya attığı iddiaları tek bir videoda çürüttüğünü iddia ederek gelecekteki tazminat davasının büyük bir örnek olacağını dile getirdi. İki isim arasındaki gerilim, kamuoyunu da etkileyerek medya dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Öztürk, iddialara karşı çıkışını desteklemek adına Amerika'daki evlerini açıkladığı 40 dakikalık YouTube videosuna dikkat çekti ve izlenmesini önerdi.