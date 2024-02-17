Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Bilimsel Araştırmalar Topluluğu tarafından yapılan Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’nin 24.sü, 9-10 Şubat tarihleri arasında Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde başarıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl ana mottosunu‘Estetik ve kozmetoloji’ üzerine tespit eden Kongreye 45 farklı tıp fakültesinden 600’ün üzerinde tıp öğrencisi katıldı. Açılış konuşmasını BUÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ramazan Kahveci’nin yaptığı organizasyonda alanında uzman 6 konuşmacı yer aldı.

Genç hekim adaylarından büyük bir ilgi gören kongrede; Plastik Estetik ve Rekonstrüktif cerrahinin önde gelen isimleri olan Prof.Dr.Onur Erol, Prof.Dr.İsmail Kuran, Prof.Dr.Sühan Ayhan,Prof.Dr.Cenk Demirdöver ve Prof.Dr.Şükrü Yazar konuşmacı olarak ağırlandı.

Tamamlanan organizasyonu değerlendiren Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Stj.Dr.Ercan Çayır, öğrencilerin de sözlü ve poster sunumlarıyla katkı sağladığı kongrenin bilimsel açıdan oldukça verimli geçtiğini vurguladı. Çayır, programın düzenlenmesinde emeği geçen ve katılan herkese teşekkürlerini iletti.