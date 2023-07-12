Türkiye'nin en uzun soluklu uluslararası festivali olan 61. Uluslararası Bursa Festivali, Karsu'nun Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile vereceği konserle başlıyor. Festival kapsamında birbirinden ünlü sanatçılar ve uluslararası dans grupları Bursalı sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Türkiye'nin en uzun soluklu uluslararası festivali olan Uluslararası Bursa Festivali, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilecek festival, Atış Şirketler Grubu'nun ana sponsorluğunda, Uludağ Premium'un da destekleriyle gerçekleşecek.

Bu yıl 61. kez düzenlenecek olan festival, 7-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 35. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması ile başladı. Ardından, ünlü söz yazarı ve piyanist Karsu'nun Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde vereceği konser, 14 Temmuz'da festivalin açılışını yapacak. Karsu, Türkiye'nin ilk bölge devlet senfoni orkestrası olan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte festival kapsamında sahne alacak. Piyanosuyla devleştiği şarkılar ve farklı yorumlarıyla hayranlarıyla buluşacak olan Karsu'ya, şef Naci Özgöç yönetiminde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Uluslararası Bursa Festivali, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursalı sanatseverlere müzik dolu yaz akşamları sunacak. Festivalde, ünlü sanatçıların eserlerini seslendirmesinin yanı sıra uluslararası dans gruplarının gösterileri de sahnelenecek. Karsu'nun konserinin ardından, 16 Temmuz'da dünyaca ünlü Gürcü dans grubu Sukhishvili festival kapsamında performans sergileyecek. Dünyanın farklı bölgelerinde 100'ü aşkın ülkede sahne alan Sukhishvili, etkileyici bir görsel şölenle Bursa Festivali'ne renk katacak. Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan gösteride, Sukhishvili'nin 70 dansçısı Gürcü halkının mücadelesini ve kahramanlığını büyüleyici kostümleri ve koreografisiyle izleyicilere aktaracak.

Sukhishvili'nin performansının ardından ise 17 Temmuz'da sahne efsanelerin olacak. Türk müziğinin ünlü sesleri Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu ve Arif Susam, aynı sahnede bir araya gelerek Bursa Festivali için unutulmaz bir konser verecekler. Ayrıca, 12 gün boyunca sürecek olan festivalde Edis, Özcan Deniz, Muazzez Ersoy, Madrigal Grubu, Shantel, Azerbaycanlı ses sanatçısı Alim Qasimov, Hüsnü Şenlendirici, Dilek Türkan ve Yıldız Tilbe gibi birçok ünlü isim de sahne alacak. Bursalı sanatseverler ayrıca Okan Bayülgen'in başrolünde olduğu "Richard" adlı tiyatro oyununu da izleme fırsatı bulacaklar.

Uluslararası Bursa Festivali, Bursa'da gerçekleştirilecek olan muhteşem festival akşamlarıyla 12 gün boyunca devam edecek. Bursalılar, bu önemli etkinlik sayesinde müziğin ve sanatın tadını doyasıya çıkaracaklar.

Haber merkezi