Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararası Genç Yıldızlar Müzik Festivali, birbirinden yetenekli ve ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Her yıl düzenlenen, bu sene 4´üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Genç Yıldızlar Müzik Festivali’ne 14 farklı ülke ve 21 farklı şehirden katılan 576 sanatçı hazırladıkları eserlerle Bursalı sanatseverlerin karşısına çıktı. Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen festivale Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kuzey Uluslararası Müzik Yarışması Direktörü Anna Van Debre, Festival Sorumlusu Elena Çekiç ve çok sayıda Bursalı müziksever katıldı. Festivalde ilk olarak Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

Kuzey Uluslararası Müzik Yarışması Direktörü Anna Van Debre, “Bursa Uluslararası Müzik Festivali birçok ülkeden profesyonel genç müzisyenleri bir araya getirmekte. Festival her yıl daha da fazla katılımcıyı çekmekte olup belki de gelecekte dünyadaki en ünlü festivallerden biri olacak. Genç Yıldızlar Festivali’ni organize ettikleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Sayın Başkan Alinur Aktaş’a şahsen şükranlarımızı sunarız. Genç yeteneklere verdiğiniz destek ve konukseverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Festival katılımcıları, şehriniz Bursa’nın güzellikleri ve insanların sıcak davranışlarıyla unutulmaz hatıralarla buradan ayrılacaklar. Organizatörlere ve katılımcılara nice başarılar diliyoruz” dedi. Genç Yıldızlar Müzik Festivali Organizatörü Elena Çekiç ise Spivakof Vakfı’ndan gelen teşekkür mektubunu okudu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, müzik ve sanatın evrenselliği ve kapsayıcı gücüne değinerek “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız etkinliklerle, aktivitelerle, çeşitli alanlarda düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası festivallerle ve tiyatro çalışmalarıyla sanatın, müziğin evrenselliğini, kapsayıcılığını ortaya koymaya çalışıyoruz. 18 Ocak Perşembe günü başlayan festivalimizde 14 ülke ve 21 farklı şehirden gelen kıymetli sanatçılarımız ve genç yıldızlarımız üç gün boyunca piyano ve keman dalında birbirinden özel icraalar sergiledi. Master Class eğitimlerinin ve çeşitli konserlerinde sergilendiği programımız da hemşehrilerimize unutulmaz bir müzik şöleni sunduğumuzu ifade etmek istiyorum. 14 farklı ülkeden misafirlerimiz var. Katılan tüm misafirlerimize, genç yeteneklere teşekkür ediyorum. Kültür Daire Başkanlığı’mıza, Orkestra Şube Müdürlüğü’müze ve ekip arkadaşlarımıza da bu organizasyonun kusursuz bir şekilde devamı için verdikleri gayret için teşekkür ediyorum. Bursa gibi köklü bir tarihe sahip, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirde de çok daha fazlasını yapmamız gerektiğini ben özellikle burada hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

Özbekistan vali yardımcısı Husniddin Mamatov ve Devlet Flarmoni şefi Alim Şahmuratov kendi performanslarından sonra Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız’a ve Genç Yıldızlar Müzik Festivali Organizatörü Elena Çekiç’e hediye taktim etti. 4. Genç Yıldızlar Müzik Festivali kapanış programında sergilenen sahne performanslarının ardından katılımcılara plaket takdim edildi.