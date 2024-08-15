11-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı koordinasyon toplantısında konuşan Başkan Alemdar, “Sektördeki yerimizi güçlü kılmak, şehrin tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve ‘Uluslararası İhtisas Fuarı’ statüsüne sahip fuar ile yine dünyanın farklı yerlerinden misafirleri şehrimizde ağırlayacağız. Hep birlikte fuarın en güzel şekilde nihayete erdirilmesi için çalışacağız” dedi.

11-14 Eylül tarihlerinde bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı için koordinasyon toplantısı AKOM’da Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Şehrimizin bu alandaki gücünü çok iyi biliyoruz

Sapanca Kırkpınar’da bu yıl 7’ncisi düzenlenecek fuar öncesi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında konuşan Başkan Alemdar, “Türkiye’deki dış mekân süs bitkileri üretiminde Sakarya’mız ilk üçte yer alıyor. 20’ye yakın ülkeye ihracat yapılan bir alan ve şehrimizin üretim gücünü çok iyi biliyoruz. Sektördeki yerimizi güçlü kılmak, şehrin tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve ‘Uluslararası İhtisas Fuarı’ statüsüne sahip fuar ile yine dünyanın farklı yerlerinden misafirleri şehrimizde ağırlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yapacak, en güzel şekilde fuarın nihayete erdirilmesi için çalışacağız. Bu yıl 30 bin ziyaretçinin katılımı beklenen fuara katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fuar hazırlıkları son aşamada

Toplantıda PSB Anatolia Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, hazırlıklara dair bilgiler paylaşarak, detayları anlattı. Kayıtların tamamlandığını aktaran, fuar alanındaki hazırlıkların da son aşamaya geldiğini ifade eden Adıyaman, “Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımızla sektörün en önemli fuarına bir kez daha ev sahipliği yapacağız. Büyük bir heyecanla fuar gününü bekliyoruz. Katkı sağlayan, destek olan tüm paydaşlarımıza, kurumlarımıza ve sektör firmalarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

30 bin ziyaretçi bekleniyor

60 bin metrekare açık fuar alanıyla Sapanca Kırkpınar Sahili’nde yapılacak ‘PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’na, 200 firma ve 15 farklı ülkeden alım heyetleri katılacak. Geniş ürün profiline sahip olan fuarda, iç mekân ve dış mekân süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar en son ürünler sergilenecek. Fuarın bu yıl 30 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.