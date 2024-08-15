Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluş Tarihi: 1992

Kapanış Tarihi: 24 Mayıs 2010

Alan: Otomotiv

Ana Merkezi: Detroit, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri

Sahibi: General Motors

Resmi Sitesi: www.hummer.com

Hummer Hakkında Bilgi

Hummer, Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş bir markadır. 1992 yılında üretime başlayan Hummer askeri araçlar üretmeye başladı. Daha sonra 1998 yılında General Motors şirketi tarafından satın alındı ve daha ufak boyutlarda normal insanlara hitap eden modeller üretmeye başladı. Hummer’ın ilk modeli H1 modelidir. Bu model askeri araç olarak kullanılmaktadır. 1998 yılında General Motors’un satın almasıyla beraber Hummer, H2 ve H3 modellerini üretmeye başladı. Bu modeller askeri araç değil normal SUV modeller olarak kullanılmaktaydı.

2009 yılında Çinli bir firma Hummer’ ı satın almak istedi fakat anlaşma sağlanamadı ve teklif geri çevrildi. 2010 yılında yaşanan bazı sorunlar nedeniyle General Motors şirketi Hummer markasını kapatma kararı aldı. 2010 yılından beri Hummer üretimi yapılmamaktadır.

Hummer, taş gibi tabirini hak eden bir markaydı. yüksek ve geniş olan araçları piyasada çok tutulan modellerdi. Çok güçlü motora sahip olan Hummer, bunun dışında kasa olarak da en dayanıklı araçlardan birisidir. Genelde arazi aracı olarak kullanılan Hummer, sürücüsüne çok fazla zevk veren bir araçtır. Kullanım rahatlığı, hızı, engel tanımadan ilerlemesi, her türlü rampaya tırmanabilmesi, taş kaya dinlemeden yoluna devam edebilmesi en büyük özellikleri arasındadır. Adeta yorulmayan, molaya ihtiyaç duymayan bir araçtır. Geniş ve ağır olan kasası yol tutuşunu çok fazla arttıran etkenlerden biridir. Geniş ve yüksek lastikleri sayesinde çok başarılı bir performans göstermektedir.

Hummer Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

Hummer Modelleri

Hummer H1

Hummer’ın ilk modelidir. 1992 yılında üretimine başlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ordusu için tasarlanmıştır.

Hummer H2

H2 modeli Hummer’ın ürettiği ikinci modeldir. SUV ve SUT olarak iki sınıfa ayrılmaktadır.

Hummer H3

H3 ve H3T olarak iki sınıfa ayrılmaktadır ve Hummer’ın ürettiği üçüncü modeldir.

Hummer HX

2008 yılında üretilmiş diğer modellere göre daha ufak olan bir Off-Road modelidir.

Plug-in Hybrid

2009 yılında Hummer’ın ürettiği elektrikli modeldir.

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