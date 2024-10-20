Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik Haziran ayında yapılan operasyonda firari olarak aranan çetenin kaçak 4 üyesi daha yakalandı. Yakalananlar arasında çete elebaşı Mert Orhan Ü.’nün ikinci adamı olan Servet S.’nin de bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7 Haziran’da İstanbul merkezli 12 ildeki “Kuyu-4” operasyonlarında çete lideri Mert Orhan Ü. de olmak üzere 62 şüpheli yakalanmıştı. O tarihte uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve birbirleriyle bağlantılı 4 organize suç örgütünün elebaşları Mert (Orhan) Ü., İbrahim K., Aydın R. ve Recep Ö.’nün de aralarında olduğu 62 şüphelinin yakalandığı operasyonda firari olarak aranan kişilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Polis, firari olarak aranan ve çete elebaşı Mert Orhan Ü. tarafından yurt dışından temin edilen kokain ve skunk başta olmak üzere uyuşturucu maddeleri Türkiye’nin diğer şehirlerine dağıtımını organize eden, suç örgütü adına silahlı eylemlerin yapılmasında rol oynadığı belirlenen Servet S.’nin, Beykoz’da bulunan bir çiftlik evinde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dün yapılan operasyonda, Servet S., Hasan O., Mehmet T. ve Anıl K. adlı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Çiftlik evinde yapılan aramalarda ise susturuculu bir otomatik tüfek, 2 tabanca, bu silahlara ait 216 mermi ve 5 bin euro ile 9 bin 600 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

7 Haziran’daki ilk operasyonda çete elebaşları Mert Orhan Ü., İbrahim K., Aydın R. ve Recep Ö. de dahil 62 kişi yakalanmış, soruşturma doğrultusunda toplam değeri 11 milyar lirayı bulan 200 taşınmaz mal varlığına, 85 motorlu araca, 30 şirkete ait ortaklık paylarına ve şüphelilerin bütün bankacılık varlıklarına el konulmuştu.