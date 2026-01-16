İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan Karan, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüpheli Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ÜMİT KARAN TUTUKLANDI

Karan'ın hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklandı.