TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan antrenman Teknik Direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleşti. Ümit Milli Takım aday kadrosunda bulunan Ayberk Karapo ve İsak Vural, A Milli Takımın bugün gerçekleştirdiği çalışmada yer aldı. Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın Riva’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Ümit Milli Takımı’nın Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynayacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak.

Millilerin aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Konyaspor), Deniz Dilmen (Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta Saha: İsak Vural (Pisa SC), Barış Kalaycı (Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Melih Bostan (Konyaspor)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)